Papa Roach - Swerve feat. FEVER 333 & Sueco

Apocalyptica a colaborat cu unele dintre cele mai mari nume din rock, de la solista Guano Apes (Sandra Nasic) la Corey Taylor, Gavin Rosdale, Till Lindemann sau Adam Gontier de la Three Days Grace. Acum i-a venit rândul lui Jacoby Shaddix, solistul trupei Papa Roach, care apare pe coverul nou "White Room". Originalul este o piesă a formaţiei Cream cu mult swag şi vibe de Tarantino. Acesta este un single de sine stătător, separat de ultimele albume Apocalyptica sau Papa Roach. Noul track a fost produs de către Howard Benson la West Valley Recording Studios în California şi mixat de Chris Lorde-Alge.

"White Room" este primul single lansat de Apocalyptica de la lansarea albumului instrumental "Cell-0" din ianuarie 2020. Acela a fost primul disc complet instrumental din ultimii 17 ani pentru trupă finlandeză. Grupul a mai avut o premieră în 2015, când pe albumul "Shadowmaker" a folosit doar un singur solist, fostul chitarist Scars on Broadway, Franky Perez. Apocalyptica a ajuns la 10 albume de studio şi ne-a vizitat în 2017 la Sala Palatului, pentru o serie de coveruri Metallica, dar şi în 2019 la Arenele Romane, o oprire în cadrul unui turneu aniversar care nu a mai sunat atât de bine.

Dacă totul merge bine cu combaterea pandemiei, Apocalyptica va concerta de 2 ori în România în 2021, Pe 4 octombrie 2021 la Cluj-Napoca la Form Space, în vreme ce pe 5 octombrie îi vedem la Bucureşti, la Arenele Romane. În 2020 grupul nordic a lansat colaboraea cu Lzzy Hale "Talk to Me", dar şi cea cu Joakim Broden "Live Or Die".

Între timp Papa Roach a profitat de perioada fără concerte pentru a relansa piese vechi. Spre exemplu "Last Resort" a devenit "Last Resort Reloaded", alături de senzaţia TikTok Jeris Johnson. Muzicienii au lansat în 2020 şi piesa "Feel Like Home", cu filmări din izolare ale familiei solistului Jacoby şi alte celorlalţi artişti.