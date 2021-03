Noua variantă a piesei "Broken As Me" debutase în februarie 2021, iar acum a sosit şi videoclipul oficial. Track-ul original datează din 2015, dar primeşte un suflu nou odată cu colaborarea cu solistul Asking Alexandria Danny Worsnop. Noua versiune de single se găseşte pe albumul "Greatest Hits Vol.2: The Better Noise Years", care a debutat pe 19 martie. Pe acelaşi LP se află şi remake-ul legendarei piesei "Last Resort", alături de senzaţia TikTok Jeris Johnson. Între timp solistul Papa Roach, Jacoby Shaddix a lansat o colaborare cu Apocalyptica, pe piesa "White Room".

Videoclipul cel nou are două personaje feminine în prim plan, cu costume de epocă şi gesturi violente şi dramatice. Ar fi un dans interpretativ, dacă nu ar fi atât de sacadat şi teatral. Practic, cele două actriţe se despoaie şi îşi arată slabiciunile si imperfecţiunile ascunse sub rochii de epocă. Dinamica personajelor şi conflictul dintre ele aminteşte de relaţia duală dintre Mila Kunis şi Natalie Portman în filmul lui Aronofsky "Black Swan".

Solistul Jacoby Shaddix a declarat următoarele despre colaborarea cu Danny Worsnop:

Se afla pe lista noastră de ceva vreme şi având un turneu împreună, ne-am gândit la Danny ca primă opţiune când am ascultat versiunea B a albumului. Cu pandemia în plină desfăşurare, Danny a acceptat imediat invitaţia. Este unul dintre cei mai buni solişti din muzica rock, aşa că suntem încântaţi că a spus "da".

"Greatest Hits Vol. 2 - The Better Noise Years" include 12 piese din rândul celor mai mari hituri Papa Roach, din intervalul 2010-2019, alături de 3 remixuri care nu s-au mai auzit până acum şi 2 înregistrări acustice. Acestea din urmă au fost realizate la YouTube Studios în New York. În 2020 Papa Roach a lansat piesa şi clipul "Feel Like Home", iar în martie anul trecut a fost ultima trupă care a concertat la Bucureşti, în cadrul unui eveniment organizat pe 3 martie la Arenele Romane. În deschidere au cântat Hollywood Undead şi Ice Nine Kills.