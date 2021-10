Papa Roach - Dying To Believe

"Dying to Believe" e o piesă prietenoasă cu radio-ul, catchy şi fredonabilă şi vine cu un mesaj optimist, care spune că suntem mai asemănători decât am crede. Acesta este un single de pe albumul din 2022 al formaţiei americane, care va sosi la 3 ani de la apreciatul "Who Do You Trust?" din 2019. Până acum am ascultat single-uri precum "Swerve" alături de Jason Aalon Butler de la FEVER 333 şi Sueco, sosit în august 2021.

În septembrie 2021 a venit "Kill the Noise" şi acum chiar dacă avem 3 single-uri lansate deja de pe LP, Papa Roach nu a oferit prea multe informaţii despre noul disc. Jacoby Shaddix cheamă ascultătorii spre unitate şi se întreabă cum am ajuns atât de divizaţi, după o perioadă turbulentă din punct de vedere politic şi social. Piesa devine puţin mai heavy spre final mulţumită unor riff-uri un pic mai dure.

Shaddix a declarat următoarele despre noul disc:

În procesul de producţie pentru acest album am încercat să facem muzică care chiar înseamnă ceva pentru noi, care ne mişcă. Atunci când mă uit spre lume, văd foarte mulţi oameni divizaţi. Lucrul frumos despre muzică e faptul că ea unifică lumea. Am vrut să creez o melodie care să aibă speranţă.

Odată cu LP-ul lansat în 2022, grupul american va ajunge la o discografie de 11 titluri. Jacoby a promis că noile track-uri sunt mai aventuroase şi vor zdruncina mintea fanlor rock. În acelaşi timp va fi Papa Roach pur şi solistul a declarat că în ciuda experimentelor, nu e gata să lanseze un "OK Computer" de la Radiohead. Single-ul proaspăt apărut a fost produs de către WZRD BLD, aka Drew Fulk, cunoscut pentru colaborările cu Ice Nine Kills, Motionless In White şi Bullet for My Valentine.

Papa Roach a concertat în România pe 3 martie 2021, la Arenele Romane, pentru un show pre-pandemic de neuitat.