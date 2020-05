Papa Roach ne prezintă cele mai haioase clipuri din carantină ale membrilor trupei în noul videoclip "Feel Like Home". Melodia este un single de pe ultimul album al formaţiei americane "Who Do You Trust?". Vă invităm să vizionaţi clipul în articol.

Facebook

WhatsApp

Twitter

Pinterest

Pentru mulţi bucureşteni şi nu numai concertul Papa Roach de pe 3 martie a fost ultimul eveniment muzical la care au participat înainte de o lungă pauză provocată de pandemie. Formaţia revine în prim plan în această săptămână prin noul clip "Feel Like Home", o colecţie de filmări personale ale membrilor Papa Roach, dar şi ale fanilor trupei. Toţi ţopăie alături de rude şi prieteni şi îşi invocă spiritul de rock star. Solistul Jacoby Shaddix cânta la un spray, împărţind "microfonul" cu dulăul său, iar familia artistului se transformă în membrii formaţiei. Alţii invoca spiritul rock în cabina de duş, cântând la tobe cu perii de curăţat. Videoclipul începe cu o tentă amuzantă, invocând un meme răspândit în ultima vreme: simularea unei ferestre de avion prin intermediul unui capac de toaletă. Toată lumea carea a participat la clip a trimis filmări din carantină, alături de cei dragi, iar în general cei mici au fost plini de energie pe parcursul filmărilor. Trupa a detaliat astfel proiectul: Suntem cu toţii acasă, în carantină şi am încercat să ne distrăm familiile cu una dintre piesele noastre preferate de pe disc. Sperăm că va aduce puţină bucurie şi pozitivitate. Abia aşteptam să vedem oameni din toată lumea încercând propria variantă. Cu această ocazie Papa Roach şi Better Noise Music au lansat un #FEELLIKEHOMECHALLENGE, provocând fanii să creeze propriile variante de clip, de acasă. Există chiar şi premii, iar cel mai mare este în valoare de 1200 de dolari. Toate clipurile trebuie trimise spre trupă până pe 31 mai 2020, fiind postate aici. Apoi artiştii le vor viziona şi vor alege un câştigător şi alţi 2 premianţi. Alte 10 entry-uri vor fi alese la întâmplare pentru premii extra şi câştigătorii se anunţă pe 8 iunie 2020. Oricine de pe glob poate participa. Papa Roach a cântat în România pe 3 martie, la Arenele Romane, într-un concert plin de energie, din care nu au lipsit piese clasice precum "Last Resort".