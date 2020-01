Single-ul "Straight to Hell" a fost lansat la finalul toamnei lui 2019 şi a surprins prin asocierea lui Ozzy Osbourne cu Slash. Chitaristul Guns N' Roses a interpretat acel solo special de la mijlocul piesei. Ozzy a revenit pe scena muzicală odată cu lansarea piesei "Under The Graveyard", primul single de pe albumul pe care îl va lansa chiar în acest an. Şi acel track a primit un videoclip chiar înainte de Crăciun, prezentând modul în care Sharon a fost alături de Ozzy în perioada neagră a anilor '70.

De această dată revenim în prezent, iar în videoclipul "Straight to Hell", Ozzy este agitatorul suprem, Grima din "Lord of the Rings" şi intrigantul din spatele revotelor de stradă. În acelaşi timp veteranul de la Black Sabbath poate fi un narator al protestelor stradale. Nu pare să fie o cauză anume ci tipica rebeliune tinerească împotriva autorităţilor. Ozzy apare într-o robă neagră, gata parcă de un ritual Iluminatti şi mânuind un baston cu mâner aurit.

Lanţul său aurit ar putea fi un "fashion tip" de lar rapperul Post Malone, cu care Ozzy a colaborat în 2019 şi care i-a readus inspiraţia creativă. Viitorul album al artistului se numeşte "Ordinay Man" şi va sosi prin Epic Records. Vine la un deceniu distanţă de ultimul LP solo al lui Osbourne, "Scream". Materialul a reunit mari forţe muizcale. Discul este produs de Andrew Watt, care cântă şi la chitară pe piese, în vreme de Duff McKagan de la Guns N' Roses cântă la bas, iar Chad Smith de la Red Hot Chili Peppers asigură percuţia. Tot albumul a fost gata în doar 4 săptămâni.

Ultimul an a fost unul dificil pentru Ozzy Osbourne, care a avut numeroase probleme de sănătate, între căzături la propria locuinţă, operaţii şi pneumonie. A fost nevoit să îşi amâne de două ori o parte din turneul european, dar concertele din "No More Tours 2" au fost reprogramate pentru intervalul ianuarie - martie 2020. Etapa americană va începe pe 27 mai şi îl are pe Marilyn Manson în deschidere.