În pandemie, Nothing But Thieves își ocupă timpul cu diverse proiecte și lansări. Cum festivalurile și concertele sunt puse în așteptare, trupa s-a gândit să livreze muzică ce îi va binedispune pe fani în această perioadă dificilă. Dacă la începutul pandemiei, băieții au pornit seria #SolitudeSessions, în cadrul căreia au interpretat live, fiecare în locuința proprie pentru a respecta regulile de distanțare socială, cele mai cunoscute piese, la sfârșitul lunii iunie membrii trupei au lansat o nouă piesă, "Real Love Song".

La acea perioadă, melodia s-a bucurat de un lyric video, însă acum a venit timpul pentru un videoclip oficial. Noul clip prezintă o îmbinare între realitate și fantezie, personaje animate, dar și oameni în carne și oase. Vizualul este încărcat de lumini puternice și colorate, jocuri de stroboscop și elemente psihedelice. Mai mult, videoclipul prezintă povești de dragoste ce ilustrează perfect mesajul cântecului. Spre deosebire de alte melodii care vorbesc despre iubirea idilică și încărcată de romantism, "Real Love Song", așa cum se poate deduce și din titlu, prezintă o iubire reală, ce are și părți întunecate și dureroase. O iubire pierdută sau o iubire ce nu a fost niciodată găsită.

"Real Love Song" se va regăsi pe cel de-al treilea material discografic, programat de lansare în toamna acestui an. Noul album se numește "Moral Panic" și va fi lansat pe 23 octombrie. Acesta vine după "Broken Machine" (2017) și după EP-ul "What Did You Think When You Made Me This Way?" (2018). "Real Love Song" este cel de-al doilea single de pe acest disc ce a fost prezentat publicului. Anterior, Nothing But Thieves a lansat "Is Everybody Going Crazy?".

Nothing But Thieves este o trupă de rock alternativ, originară din Essex, Anglia. În 2015 a lansat albumul omonim de debut. A intrat pe locul 7 în topul oficial din U.K., a atins locul 3 pe iTunes și a fost nr. 1 în topul albumelor pe vinil. Discul s-a vândut în peste 250,000 de copii și a acumulat peste 174 de milioane de stream-uri. Cel de-al doilea material discografic, "Broken Machine", a fost lansat pe 8 septembrie 2017.

Nothing But Thieves înseamnă Conor Mason (voce), Joe Langridge-Brown (chitară), Dominic Craik (chitară, clape), James Price (tobe) și Philip Blake (bas). Trupa este confirmată în lineup-ul celei de-a 10-a ediții a Summer Well, amânată pentru 2021 din cauza pandemiei COVID-19.