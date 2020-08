După "Is Everybody Going Crazy" și "Real Love Song", trupa de rock alternativ le-a livrat fanilor o nouă melodie. "Unperson" se deosebește ceva mai mult de piesele cu care ne-a obișnuit deja formația. Pe lângă elementele de rock alternativ, noua partitură beneficiază de influențe electronice și de beat-uri techno. Dată fiind paleta largă de nuanțe muzicale, nu ar fi o surpriză dacă noul disc al trupei ar deveni cel mai complex și variat (de până acum).

Vizualul se potrivește perfect cu noua abordare muzicală făcută de Nothing But Thieves. Îmbinarea de galben și purpuriu, luminile puternice și mișcările bruște ale membrilor trupei pun în evidență partea electronică a melodiei.

Noul album se numește "Moral Panic" și va fi lansat pe 23 octombrie. Acesta vine după "Broken Machine" (2017) și după EP-ul "What Did You Think When You Made Me This Way?" (2018).

Nothing But Thieves este o trupă de rock alternativ, originară din Essex, Anglia. În 2015 a lansat albumul omonim de debut. A intrat pe locul 7 în topul oficial din U.K., a atins locul 3 pe iTunes și a fost nr. 1 în topul albumelor pe vinil. Discul s-a vândut în peste 250,000 de copii și a acumulat peste 174 de milioane de stream-uri. Cel de-al doilea material discografic, "Broken Machine", a fost lansat pe 8 septembrie 2017.

Nothing But Thieves înseamnă Conor Mason (voce), Joe Langridge-Brown (chitară), Dominic Craik (chitară, clape), James Price (tobe) și Philip Blake (bas). Trupa este confirmată în lineup-ul celei de-a 10-a ediții a Summer Well, amânată pentru 2021 din cauza pandemiei COVID-19.