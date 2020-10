Diagnosticat în luna mai cu coronavirus, Andrea Bocelli își continuă parcursul în muzică cu aceeași dorință de a le aduce oamenilor alinare și speranță prin muzica sa. Noul single al artistului este intitulat "You'll Never Walk Alone" și a fost scris de dramaturgul Oscar Hammerstein (1895 – 1960) împreună cu compozitorul Richard Rodgers (1902 – 1979) pentru musical-ul "Carousel", ce a debutat pe Broadway în 1945. Datorită semnificației acestei piese, în Statele Unite a devenit un veritabil imn al ceremoniilor de absolvire, melodia devenind ulterior populară și în Regatul Unit, grație grupului Gerry and The Pacemakers. Multe alte voci celebre au oferit noi interpretări aceastei melodii emblematice, Andrea Bocelli ducând de asemenea, mai departe, mesajul puternic al versurilor.

Piesa "You'll Never Walk Alone" anunță și lansarea unui nou material de studio. Pe 13 noiembrie, Andrea Bocelli va lansa albumul "Believe", un LP ce va conține o colecție de piese încărcate de simbolism, ce l-au inspirat pe reputatul tenor de-a lungul carierei.

Andrea Bocelli: "Conceptul din spatele albumului "Believe" este bazat pe trei cuvinte cheie: credință, speranță și filantropie"

Albumul include duete cu artiștii Alison Krauss și Cecilia Bartoli, ambii premiați cu Grammy, precum și o piesă inedită a regretatului compozitor italian Ennio Morricone, vechi prieten și colaborator al lui Andrea Bocelli.

"Conceptul din spatele albumului "Believe" este bazat pe trei cuvinte cheie: credință, speranță și filantropie. Acestea sunt cele trei virtuți teologice ale creștinismului și totodată - independent de orice credință religioasă - sunt și modalități extraordinare prin care oferim semnificație și întregire vieții fiecăruia dintre noi", a detaliat Andrea Bocelli.

Tracklist "Believe" - Andrea Bocelli":