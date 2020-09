Nothing But Thieves și Bucharest Symphony Orchestra reprezintă o asociere de care fanii nici nu credeau că au nevoie. Ei bine, organizatorii Summer Well împreună cu Orchestra Simfonică București s-au gândit să aducă puțină bucurie în inimile festivalierilor și au lansat o frumoasă colaborare cu Nothing But Thieves. Trupa britanică este o cunoștință mai veche a festivalului, concertând pe scena acestuia în 2017 și fiind primul nume confirmat în line-up ediției din 2021.

Melodia aleasă pentru a fi reinterpretată este "Real Love Song", lansată de Nothing But Thieves la sfârșitul lunii iunie. Putem auzi vocea inconfundabilă a solistului Conor Mason și sound-ul cunoscut al formației alături de muzicalitatea viorii, flautului sau violoncelului. Nothing But Thieves și Bucharest Symphony Orchestra nu reprezintă o bucurie doar din punct de vedere auditiv, ci și vizual. Colaborarea beneficiază de un videoclip în care îi putem vedea pe membrii Orchestrei Simfonice fiind "priviți" de Nothing But Thieves, de pe niște ecrane uriașe. Totul se desfășoară în cadrul minunatului Domeniu Știrbey.

"Mulțumim Summer Well Festival și Bucharest Symphony Orchestra pentru că au creat acest frumos videoclip care să meargă cu reinterpretarea piesei <<Real Love Song>>", a scris Nothing But Thieves pe paginile de socializare.

Nothing But Thieves este o trupă de rock alternativ, originară din Essex, Anglia. În 2015 a lansat albumul omonim de debut. A intrat pe locul 7 în topul oficial din U.K., a atins locul 3 pe iTunes și a fost nr. 1 în topul albumelor pe vinil. Discul s-a vândut în peste 250,000 de copii și a acumulat peste 174 de milioane de stream-uri. Cel de-al doilea material discografic, "Broken Machine", a fost lansat pe 8 septembrie 2017. Pe 23 octombrie, Nothing But Thieves va lansa cel de-al treilea album de studio din carieră - "Moral Panic".