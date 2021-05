"We're On Our Way Now" este o piesă blândă, cu puţine bătăi pe minut, dar care va rezona cu inimile ascultătorilor romantici. Sună a piesă de despărţire, ilustrată de Matt Smith din "Doctor Who" şi "The Crown" într-o poveste de "Bonnie Şi Clyde", dar ceva mai paşnic. Noua melodie este un preview pentru viitoarea compilaţie creată de Noel Gallagher, un album "Best Of: Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021)". Noel aniversează 10 ani de proiect High Flying Birds, cu care a abordat genuri ca brit pop şi brit rock, dar şi genuri mai psihedelice în ultimii ani.

Videoclipul este un tribut pentru cinematografia franceza New Wave, cu un aer vintage, alb-negru. Protagonista esta Gala Gordon, fotomodel şi actor, care e foate expresivă mai ales în momentele dramatice ale clipului. Dacă priviţi cu atenţie o să îl remarcaţi şi pe Noel Gallagher, care se întâlneşte cu personajul lui Matt Smith într-un bar alături de alţi 2 prieteni. Gallagher a explicat astfel mesajul noii sale piese:

Este o melodie despre momentul când nu apuci să spui "rămas bun" şi frustrarea lucrurilor rămase nespuse.

De regie s-au ocupat Dan Cadan, alături de Jonathan Mowatt, care au explicat că inspiraţia vine de la filmul francez "A Bout De Souffle". Compilaţia "Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021)" va sosi pe 11 iunie prin casa de discuri Sour Mash, iar o ediţie specială va sosi pe 12 iunie, ca parte a celebrului Record Store Day 2021. Noel Gallagher este şi ambasador oficial pentru Record Store Day în acest an. Noul album-compilaţie are un total de 3 discuri, primul cu 10 piese, al doilea cu 8 melodii şi al treilea un bonus cu instrumentale, remixuri şi variante acustice.

Noel a confirmat recent şi că pregăteşte alături de fratele său lansarea unui documentar Oasis despre concertele din urmă cu 25 de ani la Knebworth. Acelaşi Noel a făcut aluzie şi la un nou LP Oasis în ultimul an, dar fără fratele Liam Gallagher.