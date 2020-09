Protagonistul masculin al acestui videoclip nou este un bonom grăsun care se mulţumeşte cu a savura o porţie pui prăjit în vreme ce admiră domnişoare care fac twerking. K4mo îşi etalează accentul insular în secţiunea rap a piesei, dar adevăratul invitat special din "Oh My Gawd" este Nicki Minaj, care nu apare în clip, dar îşi face simţită prezenţa prin versuri "rele". Spre final de clip până şi grăsunul pasionat de pui prăjit începe să danseze, în vreme ce fetele se mută afară, în ţinute verzi şi dansează cu neoane pe coridoarele unei vile luxoase.

Videoclipul este regizat de către Alexx Adjei şi include coregrafii de la Patience J. Acest single vine după "Lay Your Head on Me", un featuring cu Marcus Mumford lansat în luna aprilie a acesuti an. Noua piesă combină în mod catchy genuri precum reggae, afro beats şi EDM. Avem şi un bas puternic şi o producţie bombastică. Cântăreţul nigerian Mr. Eazi a declarat următoarele despre colaborare:

Discul a fost distractiv de realizat... e o nebunie cum a mers totul, de la ascultarea intro-ului lui K4mo în studio cu Fred Again, până la partea în care cânt eu şi apoi Diplo intervenind. Şi Walshy m-a contactat să îmi spună că avem un hit, apoi Nicki Minaj intră pe vers. A fost o adevărată călătorie, a durat 2 ani să ajungem aici şi abia aştept să cânt piesa la următorul festival.

K4mo este un artist din Marea Britanie care a declarat că acest single este "contagios" (poate nu cel mai inspirat termen acum) şi că "va rămâne un clasic în următorii ani". Ne bucurăm să îl vedem pe Diplo de la Major Lazer producând din nou hituri dansabile, după ce a cochetat cu muzica country pe un disc lansat sub nume propriu, "Chapter 1: Snake Oil". De pe acel album au fost extrase single-urile "Do Şi Do", "Dance With Me" şi "On Mine". Diplo a luat parte şi la festivalul Minecraft Festival Electric Blockaloo în iunie alături de alţi 800 de artişti.

Între timp Nicki Minaj a apărut pe o piesă a lui Doja Cat, "Say So", dar şi pe colaborarea cu Tekashi 6ix9ine "Trollz". Artista a dezvăluit recent că este însărcinată.