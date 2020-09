"Pentru toți cei alimentați de furie, pentru toți cei care profită de puterea pe care o au, pentru cei cărora le lipsește empatia, pentru cei care se separă cu superioritate de ceilalți, acest cântec ("Better Than This") este pentru voi", a transmis Paloma Faith.

"Better Than This" este primul single extras de pe viitorul album al artistei. Cel de-al 5-lea material de studio se numește "Infinite Things" și va fi lansat anul acesta.

Albumul anterior al Palomei apărea în noiembrie 2017. Intitulat "The Architect", discul s-a plasat pe prima poziție în topul albumelor din UK. De pe acest material au fost promovate single-urile "'Til I'm Done", "Crybaby" și "Guilty".

Paloma Faitheste apreciată pentru timbrul distinctiv și stilul său retro. Artista britanică a debutat în 2009 cu albumul "Do You Want The Truth Or Something Beautiful?". Discul a staționat 106 săptămâni în UK Albumes Chart, fiind certificat de două ori cu platină. A urmat LP-ul "Fall to Grace", un nou album dublu certificat cu platină, ce a inclus hituri precum "Picking Up the Pieces"și "30 Minute Love Affair".

În 2014, artista a lansat cel de-al treilea disc din carieră, "A Perfect Contradiction". Pe acest material se regăsește hitul "Only Love Can Hurt Like This", compus de Diane Warren, ce a scris piese și pentru Whitney Houston, Cher și Christina Aguilera.