E o nouă eră pentru Major Lazer. În 2019, soldatul jamaican cu o singură armă, cunoscut sub numele de Major Lazer, găsește iluminarea și renunța la forma sa fizică. El își îndeplinește misiunea de a aduce pace lumii prin muzică luând forma unei divinități, iar în videoclipul oficial al piesei "Can't Take It From Me" îl vedem pe Skip Marley și o mulțime de localnici ai unei insule care se închină la statuia sa uriașă de piatră.

"Can't Take It From Me" este o piesă pop-dance cu un mood tropical, perfectă pentru vară. Videoclipul meldiei este regizat de Irrum, care mărturisește că și-a găsit inspitația în grădinile sale din Walthamstow, Londra, și în picturile mistice ale artistului cubanez Alberto del Pozo.

Noul single "Can't Take It From Me" se regăsește pe cel de-al 4-lea album de studio al lui Major Lazer, "Music Is the Weapon". Discul a fost înregistrat în perioada 2015 - 2018 și va fi lansat cel mai probabil anul acesta. Potrivit zvonurilor apărute în presă, acesta ar putea fi ultimul album de studio al trio-ului Diplo, Walshy Fire și Ape Drums.