În multe moduri "New Shapes" este opusul lui "Smack My Bitch Up" de la Prodigy, într-un univers paralel. Aici consumul de substanțe este prezentat aseptic, într-o lume încetinită și animată la 50% din viteză. Cadre fantomatice și un protagonist amețit sunt în centrul acestui material video. Octavian apare ca un spectru care își sparge propriul parbriz și privește în gol, recitând rimele sale cu mult autotune.

Diplo se aude pe fundal cu un sintetizator adânc, împreună cu o percuție demnă de trip-hop. Spre deosebire de clip, versurile sunt despre o iubire pierdută și momentul acela când inima ți-e frântă. Octavian cântă despre minciuni, orbirea în fața tentației și "uraganul care distruge totul". Aici substanțele sunt catalizatorul suferinței și nu cauza sa.

"New Shapes" este un single compus de Octavian și Diplo alături de Jim-E stack. Vedem o latură mai sensibilă a artiștilor și un negativ ceva mai minimalist. Piesa apărea pe EP-ul "Europa" lansat de Diplo la începutul anului, înainte să intre în perioada sa country. Octavian pregătește la rândul său un album nou, pe care l-a descris drept "ciudat" și o combinație dintre "R&B, rap și ceva pian stil James Blake".

Diplo lansa la mijlocul acestei luni piesa "So Long", o colaborare country cu artista Cam, care a primit un videoclip definitoriu pentru zonele rurale din SUA. Același Diplo ne-a fermecat cu compoziția "Heaven Can Wait" în cadrul grupului LSD, din care mai fac parte Sia și Labrinth. Îl așteptăm pe DJ să mixeze în România la final de iunie, în cadrul festivalului El Carrusel 2019.

Acesta are loc între 27 și 30 iunie la Romexpo și mai urcă pe scenă și Black Eyed Peas, Young Thug și Rae Sremmurd.