Connect-R trezește nostalgia fanilor mai vechi lansând o piesă cu un mesaj profund, ce amintește ca sound de perioada în care a activat în trupa R.A.C.L.A.. În versurile noului single "Mulțumesc", Connect-R se întoarce în anii '90 și retrăiește emoțiile primilor săi ani în muzică. Artistul le mulțumește tuturor celor care i-au fost alături: familiei, prietenilor și apropiaților, și nu în ultimul rând divinității.

În clipul ce acompaniază melodia apar persoane importante din viața lui Connect-R, inclusiv fosta sa soție, Misha, fiica lui, Maya, și Alex Velea.

"Mulțumesc tuturor celor care mi-au influențat destinul, mai mult sau mai puțin, spre bine sau spre mai puțin bine. Fără voi nu aș fi fost ce sunt azi ! iar pe cei pe care i-am uitat , you still rock the spot !!", a declarat Connect-R