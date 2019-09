"Când iubești, indiferent în ce loc te afli sau în ochii cui te uiți, vezi persoana iubită. O cauți pretutindeni și-ți dorești s-o întâlnești. Păcat că oamenii se pierd. Neasumarea sau lipsa curajului pot fi obstacole decisive în calea fericirii unui cuplu. "În ochii lui" este despre iubire", a declarat Amna.

Piesa "În ochii lui" este compusă de Amna împreună cu Edward Sanda. Mixul și masterul este realizat de Sandor Biro, iar videoclipul este regizat de Dan Petcan.

Amna este o prezență aparte în industria muzicală. A ajuns cunoscută odată cu lansarea piesei "Tell me why", apreciată în special în Polonia și Spania. Artista are și un album lansat în Japonia, care a ajuns pe primul loc în topul vânzărilor. Au urmat colaborări de succes cu Adda ("Fără aer"), Whats Up ("Arme"), Robert Toma ("În oglindă", "La capătul Lumii"), Dima ("Cires de mai") și Dorian Popa ("Nu poți să mă uiți").

De câteva luni, artista postează pe canalul său de YouTube cover-uri precum "Un actor grăbit", "Tu n-ai avut curaj", "A fost iubire", "Mai frumoasă", dar și creații proprii precum "Mama", "14 Februarie", "O să fie bine".