Marshmello și Demi Lovato marchează World Suicide Prevention Day cu o piesă menită să transmită empatie și înțelegere a problemelor profunde privind sănătatea mintală. "OK Not To Be OK" deschide dialogul unei conversații importante și benefice în procesul de conștientizare a stării noastre emoționale și a felul în care depresia ori alte afecțiuni conexe ne pot afecta.

Piesa "OK Not To Be OK" este lansată în parteneriat cu ONG-ul Hope for the Day și este compusă de Gregory Aldae Hein, James Gutch și James Nicholas Bailey. Piesa își propune să ne reamintească faptul că "este ok să avem sentimente de îndoială de sine și să îmbrățișăm faptul că suntem cu toții oameni".

Hope For The Day (HFTD) este o mișcare non-profit care susține conversația privind prevenirea proactivă a sinuciderii și educația privind sănătatea psihică. Prevenirea suicidului începe cu o conversație pe tema sănătății mintale pe care nu o purtăm din cauza fricii de a nu fi stigmatizați. Primul pas spre ruperea tăcerii este disiparea fricii și rușinii privind dezvăluirea emoțiilor noastre. Acesta este și mesajul noului single al lui Marshmello și Demi Lovato - "OK Not To Be OK" (este în regulă să nu te simți în regulă).