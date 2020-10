"Golden" a fost compusă de Harry Styles împreună cu Tyler Johnson, Kid Harpoon, Mitch Rowland, muzicieni alături de care Harry a lucrat și la primul său album solo. Melodia în discuție vorbește despre magia stadiului de "luna de miere" dintr-o relație amoroasă și despre temerile ce pot apărea în momentul în care realizăm că această fază nu durează veșnic.

Videoclipul este regizat de frații Ben și Gabe Turner și ni-l prezintă pe Harry Styles în diferite locuri superbe. Protagonistul aleargă, zâmbește, și se bucură din plin de frumusețea naturii.

"Golden" se regăsește pe cel mai recent album al muzicianului de 26 de ani, "Fine Line". Discul a fost lansat pe 13 decembrie 2019 prin casele de discuri Columbia și Erskine Records și cuprinde, printre altele, piese ca "Lights Up", "Adore You", "Falling" sau "Watermelon Sugar".

Harry Styles și-a început cariera muzicală în 2010, odată cu participarea la emisiunea X Factor U.K. Deși a fost eliminat în primele etape, a fost readus în competiţie alături de alți patru tineri ce fuseseră la rândul lor eliminați. Astfel a luat naștere fenomenul One Direction, care a lansat cinci albume studio, a susținut mai multe turnee globale și a câștigat o serie de premii muzicale. Trupa și-a întrerupt activitatea muzicală la începutul anului 2016.

În 2017, Harry își începea în forță cariera solo, lansând albumul de debut, "Harry Styles". Discul a fost un real succes. A debutat pe prima poziție în topul american Billboard 200, precum și în topul albumelor din Marea Britanie. Pe acest material s-au regăsit single-uri precum "Sign of the Times", "Two Ghosts " și "Kiwi".