Maneskin - MAMMAMIA

Videoclipul "I Wanna Be Your Slave" a avut premiera pe 15 iulie 2021 şi a strâns peste 26 milioane de vizualizări. Este un track catchy şi jucăuş şi o ocazie pentru fani de a îl vedea pe solistul Damiano David fără pletele pe care le etalase la Eurovision 2021. Piesa are câteva momente de virtuozitate surprinzătoare la chitară, iar clipul include săruturi între Damiano şi colegii de trupă. Artiştii apar şi în ţinute BDSM şi împart aceeaşi gumă de mestecat.

Iggy Pop are o piesă similară ca titlu şi oarecum şi ca mesaj şi conţinut, "I Wanna Be Your Dog", deci se explică afinitatea între artişti. De altfel colaborarea cu Maneskin începe cu Iggy cântând versurile formaţiei italiene cu o energie pe care nu am mai auzit-o de mult. Instant m-am dus cu gândul la Post Malone care l-a scos pe Ozzy Osbourne din letargie şi poate vom vedea ceva similar cu formaţia din peninsulă şi veteranul punker.

Linia de bas face acest hit ceea ce este, alături de tobă sacadată, iar împreună ele fac melodia extrem de dansabila. "I Wanna Be Your Slave" este o piesă de pe albumul Maneskin "Teatro D'ira: Vol I", care a debutat în martie. LP-ul a primit discul de platină în Italia şi a ajuns la peste 400 de milioane de stream-uri, propulsat de trofeele primite de trupă, la Eurovision 2021 şi SanRemo 2021.

Maneskin doboară record după record, fiind prima trupă italiană care intră în topurile britanice cu două single-uri simultan, pe locul 6 şi 10. "I Wanna Be Your Slave" a luat deja discul de platină în Italia, Finlanda şi Polonia, iar în Rusia are 6 discuri de platină. Maneskin are o sumedenie de concerte programate în 2021 şi 2022, urmând a pleca într-un turneu de 13 concerte prin Italia pentru început.

Are deja peste 100.000 de bilete vândute şi 6 concerte sold out. În aceste condiţii the sky's the limit pentru grupul italian.