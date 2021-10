Coldplay X Selena Gomez - Let Somebody Go (LIVE)

Coldplay și Selena le-au oferit fanilor o interpretare sensibilă a piesei "Let Somebody Go". Vocile celor doi muzicieni s-au contopit împreună cu instrumentele muzicale, într-un moment candid și plin de emoție. Debutul live al melodiei a fost pe gustul fanilor care au scris numeroase comentarii laudative.

Noul single "Let Somebody Go" se găsește pe albumul "Music of the Spheres", lansat de Coldplay pe 15 octombrie. Acesta ar fi cel de-al nouălea album de studio al trupei britanice. Materialul a fost produs de Max Martin și Jon Hopkins și prezintă piese în colaborare cu artiști ca We Are King, Jacob Collier sau BTS.

Un album conceptual cu tematică spațială, "Music of the Spheres" este amplasat într-un sistem planetar fictiv numit The Spheres, ce conține nouă planete, trei sateliți naturali, o stea și o nebuloasă, fiecare dintre ele corespunzând unei anumite piste de pe album. Potrivit solistului Chris Martin, conceptul și temele discului au fost inspirate de seria "Star Wars", care l-a făcut să se întrebe cum ar arăta alți artiști din univers.

Mai mult, Coldplay a anunțat că anul viitor va pleca într-un turneu extins, ce va cuprinde concerte în SUA, Caraibe, Europa și America de Sud.

În ceea ce o privește pe Selena Gomez, aceasta a lansat în luna martie albumul "Relevacion", primul proiect cântat în totalitate în limba spaniolă. Materialul a petrecut 19 săptămâni consecutiv în top 10 al clasamentului Latin Albums, dintre care cinci săptămâni a stat pe primul loc.