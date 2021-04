Maluma a dus ideea de colaborare muzicală la un nivel astronomic. Cântărețul de 27 de ani celebrează Ziua Pământului cu o nouă piesă, despre care spune în glumă că este realizată împreună cu Soarele. "Rumba" a fost produsă de MadMusick (Giencarlos Rivera și Jonathan Rivera) și Edgar "Edge" Barrera.

Videoclipul îl prezintă pe Maluma mișcându-se în ritmurile melodiei și bucurându-se de superbe peisaje exotice.

Artistul și compozitorul columbian Maluma a ajuns în atenția publicului în 2010, odată cu lansarea piesei "Farandulera". Single-ul a devenit hit în Columbia, după acest succes urmând lansarea albumului de debut "Magia" (2012). Un an mai târziu, în 2013, Maluma a fost nominalizat la MTV Europe Music Awards, în categoria ”Best Latin America Central Act”, și la Latin Grammy Awards, pentru "Best New Artist".

Maluma a concertat în 2018 pentru prima oară în România. Evenimentul a avut loc pe 30 iunie, în prima zi a festivalului de muzică latino "El Carrusel". ( Vezi poze de la primul concert Maluma în România). În cadul evenimentului au cântat și Luis Fonsi, autorul hitului ”Despacito”, Juan Magan, Robin Schulz, Fly Project, Mandinga, Ricky B, Whats UP și Andra.