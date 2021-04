Chiar dacă cluburile încă nu s-au deschis, Alina Eremia ne deschide apetitul pentru dans cu o piesă ce îmbină pop-ul cu EDM-ul. "Dependența mea" este o melodie perfectă pentru playlistul mașinii, făcând casă bună și cu plajele care se vor deschide în curând.

Noul single este compus de Florian Rus, Sebastian Barac, Alina Eremia și Marcel Botezan, mixul și masterul fiind realizat de Alexandru Turcu. Clipul ce o prezintă pe Alina în ipostaze senzuale este regizat de Cristina Poszet și Andra Marta, după un concept NGM Creative.

Anul trecut, Alina anunța că pregătește lansarea unui nou album, intitulat "Deja Vu". Discul ar trebui să apară pe piață anul acesta, artista dezvăluind planurile de lansare în cadrul concertului online "Show Must Go On".

Evoluția Alinei Eremia

Încă de mică,Alina Eremia și-a făcut demonstrat talentul reprezentând România la Eurovision Junior cu "Țurai". În 2011, artista a fost aleasă, în urma unui casting, să facă parte din LaLa Band și, în același timp, să fie protagonista serialului "Pariu cu Viața". Din 2012, ea a decis să se ocupe de cariera solo și a lansat numeroase piese ce au devenit hituri.

Printre cele mai îndrăgite și apreciate melodii ale artistei se numără: "A fost o nebunie", "Doar noi" feat. Mark Stam, "Tatuaj", "Poartă-mă", "De sticlă", "Vorbe pe dos", "69".