Pe 18 septembrie, Cat Stevens va lansa o ediție reeditată a albumului "Tea For the Tillerman", marcându-i astfel aniversarea. Până atunci, însă, suntem invitați să ne reamintim mesajul piesei "Where Do The Children Play?", ce nu și-a pierdut câtuși de puțin din însemnătate, ci din contră, a devenit și mai pregnant.

Noul videoclip realizat pentru această piesă ne prezintă doi copii care trăiesc într-o lume distrusă de poluare și de lăcomia corporațiilor. Clipul folosește animații de tip stop-motion, fiind realizat de Chris Hopewell și Black Dog Films.

"Piesa are un puternic mesaj de conservare și protejare a mediului înconjurător, așa că am vrut să facem un video care să reflecte acest lucru. Am hotărât să realizăm tot ceea ce am folosit în videoclip din materiale reciclate, pentru a nimimiza impactul negativ asupra mediului. Am curățat o plajă din Țara Galilor pentru a strânge reziduuri de plastic și a le folosi la construirea oceanului pe care îl vedeți în videoclip", a povestit regizorul Chris Hopewell.

Versiunea reeditată a albumului "Tea For the Tillerman" a fost înregistrată în sudul Franței împreună cu producătorul Paul Samwell-Smith și chitaristul Alun Davies, ambii prezenți la înregistrarea versiunii originale a discului. Unele piese au păstrat linia melodică inițială, în vreme ce altele au căpătat noi direcții artistice. Pentru "Father and Son", de exemplu, Cat Stevens "a colaborat" cu el însuși.