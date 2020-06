Într-o perioadă în care suntem cu toții afectați de pandemia de coronavirus, acesteia adăugându-se mișcarea Black Lives Matter și discuții aprinse pe tema orientărilor sexuale, Birdy ne amintește cât de important este să ne ajutăm unii pe alții. Artista a înregistrat o versiune nouă pentru piesa "People Help The People", melodia fiind acompaniată de un video simplu, filmat acasă, ce accentuează mesajul acestei piese.

Birdy sau Jasmine van den Bogaerde, pe numele real, a fost senzația muzicală a anului 2011, cover-ul realizat pentru piesa "Skinny Love" a lui Bon Iver aducându-i artistei în vârstă atunci de doar 14 ani recunoașterea la nivel internațional.

După un album de debut ce s-a clasat pe primul loc în topurile albumelor din UK, Australia, Belgia, Franța și SUA, Birdy a trecut la promovarea celui de-al doilea material discografic, "Fire Within". Albumul a inclus 11 piese compuse de artista britanică în colaborare cu nume importante din industria muzicală. Lista celor cu care Birdy a lucrat îi cuprinde pe Ryan Tedder (Beyonce), Dan Wilson (cel care a produs single-ul „Someone Like You” pentru Adele), Rich Costey (care a colaborat cu Muse, Arctic Monkeys, Sigur Ros), Ben Lovett de la Mumford & Sons, basistul Timmy C de la Rage Against the Machine și, nu în ultimul rând, Sia Furler.

La început de 2016, Birdy a revenit cu vești despre cel de-al 3-lea material discografic. Cel mai recent album al artistei britanice se numește "Beautiful Lies" și a fost lansat pe 25 martie. Discul a debutat pe poziție a 4-a în topul albumelor din UK, incluzând single-urile "Keeping Your Head Up", "Wild Horses" și "Words",