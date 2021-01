"How Many Moons" este o piesă compusă în carantină, ce vorbește despre singurătate, dar și despre speranța unui viitor mai senin. În lumina evenimentelor din ultimele luni, LUI HILL a transpus în muzică trăiri și gânduri pe care, poate, cu toții le-am simțit într-o formă sau alta.

Inspirată de o plimbare sub clar de lună, "How Many Moons" ne aduce aminte că și în cele mai întunecate timpuri, putem găsi o prezență constantă și luminoasă în viața noastră. Artistul a compus piesa la pianul vechi din casa părinților săi, învăluind povestea versurilor ce vorbesc despre claritatea regăsită în lumina lunii cu reminiscențe ale muzicii pop din anii '80.

"Voi asocia mereu o experiență extrem de frumoasă și foarte personală cu această piesă - cum o plimbare prin pădure cumva mi-a dat inspirație și m-a ajutat să văd toate lucrurile într-o lumină mai pozitivă", a spus LUI HILL.

Melodia, lansată de Filter Records Alternative și distribuită în România în parteneriat cu Underdog Records, este acompaniată de un videoclip regizat de Nicolas Blanchadell. Clipul o prezintă pe dansatoarea Ladina Ambauen, care se mișcă cu grație în ritmurile piesei.