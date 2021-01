"Bună, tuturor! Noul videoclip pentru "Nina’s Song" este un clip special de carantină ! În ultimele 6 luni am tot postat o poză ciudată cu pisica noastră, Huey. A devenit un fel de vedetă pe feed-ul nostru de Twitter, așa că atunci când am intrat în lockdown din nou, ne-am gândit că n-ar fi o idee rea s-o învățăm să cânte", au detaliat Fran, Dougie, Andy & Neil.

Noul single "Nina's Song" se regăsește pe albumul "10 Songs", lansat în octombrie 2020. Fiecare piesă de pe acest album are o puternică încărcătură, Fran mărturisind că, deși felul în care scrie ar putea fi considerat desuet, îl preferă în locul modalităților moderne, ce presupun colaborarea a 10 oameni pentru o singură piesă.

"Scriu melodii într-un mod învechit. Șezând în fundul patului și <<vărsându-mi mâhnirea de om simplu într-un gol sonor, pe genunchiul meu>>, după cum spunea Joni Mitchell. Personal, mai bine ascult 10 piese scrise de un singur om, decât o piesă scrisă de 10 oameni. Iar dacă eu simt asta, sunt sigur că mai sunt și alții care simt la fel".

Tracklist "10 Songs" - Travis:

Waving At The Window The Only Thing Valentine Butterflies A Million Hearts A Ghost All Fall Down Kissing In The Wind Nina's Song No Love Lost

Scoțienii de la Travis cântă împreună, în aceeași formulă, de 30 de ani. Discografia lor cuprinde 8 albume de studio: "Good Feeling" (1997), "The Man Who" (1999), "The Invisible Band" (2001), "12 Memories" (2003), "The Boy with No Name" (2007), "Ode to J. Smith" (2008), "Where You Stand" (2013) și "Everything at Once" (2016). Cel de-al doilea material discografic, "The Man Who, a adus formației primul Brit Award, în categoria Cel Mai Bun Album.