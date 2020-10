Concertul alături de Muse Quartet a fost o premieră pentru formația Dimitri's Bats.

"Până acum nu am mai avut așa o experiență: eram într-un teatru, îmbrăcați la costum, lumea stătea cuminte pe scaune, o atmosferă total diferită față de ce eram noi obișnuiți din scenele de cluburi și de festivaluri. Totul a ieșit mult peste așteptările noastre, a fost incredibil," spune Radu Osaciuc, solistul trupei.

De aranjamentele pentru cvartet ale piesei s-a ocupat Dan Georgescu, iar filmarea este realizată de Sonia Ciocan și Bogdan Marinescu.

Dimitri's Bats sunt o apariție proaspătă pe scena indie/rock românească, cu o abordare eclectică între dancefloor și riff-uri alternative. EP-ul "Mess", primul material de studio al trupei, a fost lansat în toamna lui 2018 și a fost promovat prin single-uri precum "Cold", "Bottom of the Ocean", "Dancing and Falling" sau "Just a Little Bit". EP-ul "Mess" este disponibil pentru streaming și download pe toate rețelele de distribuție digitală: