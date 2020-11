"Încrederea" este o piesă compusă de George Hora, tot el semnând și producția, mixul și masterul.

"Când încrederea e distrusă, degeaba îți mai ceri iertare. O mare parte din sufletul meu este în această piesă, pe care mi-a fost foarte greu s-o interpretez! Mulțumesc, George Hora!", a transmis Amna.

Fără a intra în detalii privind sursa de inspirație pentru versurile piesei, George Hora a rezumat mesajul piesei "Încrederea" într-o singură frază.

"Asta e pentru și despre noi... toți".

Amna este o prezență aparte în industria muzicală. A ajuns cunoscută odată cu lansarea piesei "Tell me why", apreciată în special în Polonia și Spania. Artista are și un album lansat în Japonia, care a ajuns pe primul loc în topul vânzărilor. Au urmat colaborări de succes cu Adda ("Fără aer"), Whats Up ("Arme"), Robert Toma ("În oglindă", "La capătul Lumii"), Dima ("Cires de mai") și Dorian Popa ("Nu poți să mă uiți").

Anterior colaborării sale cu George Hora, Amna a lansat un featuring cu Robert Toma, pentru piesa "Cine pe cine", și single-ul "Bine cu mine".

George Hora este un producător și cântăreț român, născut la Beiuș. Prima sa trupă s-a numit Digital și a fost formată la vârsta de 15 ani, împreună cu sora sa, Kamelia. A compus multe piese pentru artiști români printre care Voltaj, Sistem, Crush & Alexandra Ungureanu, Xonia, DJ Andi, dar și proprii: "Tu", "Privesc înainte", "Nu te uita", "Parcă era ieri", "Vina ei" și multe altele.