"Layers of Time" este primul single de pe un viitor album, proaspăt anunţatul "Black Anima". Noul LP soseşte pe 11 octombrie şi pare să lase în urmă abordarea gothic metal şi simfonic metal în favoarea death metal-ului. Cel puţin aşa pare după primul single. Andrea Ferro realizează nişte growl-uri impecabile, iar solista Cristina Scabbia îl completează cu faimoasa sa voce răsunătoare.

Odată cu "Black Anima", trupa ajunge la o discografie 9 albume. Noul disc soseşte prin Century Media, iar trupa se pregăteşte un turneu nord american în toamnă, alături de All That Remains. Albumul va sosi în varianta standard, dar şi deluxe, plus o versiune 2 CD Book Edition, care include cărţi de tarot, CD-uri, un LP/CD, dar va fi disponibil şi pe platformele de streaming.

Ultimul release Lacuna Coil a fost "Delirium" din 2016, primul disc pe care nu au mai apărut toboşarul Cristiano Mozzati şi chitaristul de ritm Cristiano Migliore. A părăsit trupa şi chitaristul de bază Marco Biazzi, deci componenţa a fost schimbată fundamental pentru sesiunea de înregistrări. A fost primul album de la debutul trupei cu noi membri şi primul înregistrat şi mixat integral în Italia.

Din acest tumult a ieşit totuşi un material despre boli mentale, un album concept despre nebunia de zi cu zi. Membrii formaţiei au studiat caracteristicile fiecărei afecţiuni mentale şi le-au dedicat câte o piesă. Au inventat şi conceptul unui Lacuna Coil Sanitarium, fiecare track fiind o cameră unde un pacient se lupta cu proprii demoni. "Delirium" a fost apreciat de critici şi de fani, ajungând pe locul întâi la categoria Metal din iTunes SUA şi pe locul 2 în categoria Rock.

Pe final de an, în noiembrie şi decembrie Lacuna Coil îşi va începe turneul european şi britanic, alături de Eluveitie. După câteva concerte în ţara de baştină, Italia vor ajunge în Germania, Belgia, Irlanda şi Austria. Lacuna Coil a cântat în România în 2017 la club Quantic, alături de Cellar Darling. I-am mai văzut şi la ARTmania 2017, alături de Devin Townsend Project.