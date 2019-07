Twenty One Pilots vine după o poveste post apocaliptică, dezvăluită într-o serie de clipuri lansate pe parcursul ultimului an cu single-uri de pe discul "Trench". S-a terminat cu distopia şi revenim în viaţa reală, iar "The Hype" pare să readucă ceva optimism în muzica duo-ului. Videoclipul prezintă o creştere a trupei, de la subsol ei ajungând să cânte pe acoperiş în faţa unei mulţimi în extaz.

Pare să fie clasica poveste a "datului cu capul de pragul de sus", iar muzicienii cad prin acoperiş şi ajung în sufragerie. Totul este o metaforă despre ascensiunea care se face cu sacrificii şi este urmată de inevitabila cădere. Cântăreţul şi basitul Tyler Joseph şi toboşarul Josh Dun sunt protagoniştii clipului, regizat de Andrew Donoho, colaborator frecvent cu Twenty One Pilots.

Între timp artiştii se pregătesc de o nouă etapă a turneului "Bandito", care începe în octombrie în Tampa, Florida şi se încheie în noiembrie în Tulsa, Oklahoma. Până atunci duo-ul din Ohio va cânta la festivalul Lollapalooza luna viitoare. În 2019 am mai văzut videoclipul piesei "Chlorine", lansat de trupă alături de variante acustice ale acestei piese şi a lui "Cut My Lip". Ele au fost cântate în cadrul seriei YouTube Location Sessions.

Albumul "Trench" din 2018 al artiştilor a fost foarte apreciat, atât pentru povestea pe care o spune, cât şi pentru sound. Melancolia se îmbină cu riff-uri originale şi un bas foarte catchy, plus riff-uri care duc cu gândul la Kasabian. E ca şi cum ai lua energia din AWOLNATION şi melancolia Snow Patrol şi ai compune un material special, cu suişuri şi coborâşuri neaşteptate.

Şi apoi le-ai asocia o gaşcă de misftis numiţi "Banditos", gata să facă anarhie şi haos într-o distopie. Cu acest concept Twenty One Pilots s-au desprins de albumele trecute şi au intrat într-o nouă eră de creaţie.