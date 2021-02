După balada emoționantă "100,000 People", Kings of Leon revine cu o piesă ce aduce în prim-plan setea de concerte a formației. " Echoing" este piesa prin care trupa își exprimă dorința de liberă exprimare artistică, versurile purtând ecoul pasiunii lor pentru muzică, scenă și public.

Noul single, lansat cu un videoclip în regia lui Casey McGrath, se regăsește pe LP-ul "When You See Yourself", cel de-al optulea material de studio al formației. Discul va fi lansat pe 5 martie și vine după o pauză de 5 ani de la precedentul "Walls" (2016).

Tracklist - "When You See Yourself" - Kings Of Leon:

When You See Yourself, Are You Far Away The Bandit 100,000 People Stormy Weather A Wave Golden Restless Age Time in Disguise Supermarket Claire and Eddie Echoing Fairytale

Headlineri ai celor mai mari festivaluri din lume - Glastonbury, Coachella, Roskilde și Lollapalooza (Berlin, Chicago, Santiago Chile) - cei patru Kings Of Leon au în discografie 7 albume lansate, au vândut peste 18 milioane de LP-uri și peste 24 de milioane de single-uri în întreaga lume, câștigând totodată 4 premii Grammy.

Kings Of Leon a concertat pentru prima oară în România în iunie 2017. Evenimentul s-a desfășurat pe Arena Națională din București și a fost deschis de Golan și LP.