Kings of Leon a anunţat mult aşteptatul album cu numărul 8, "When You See Yourself" şi şi-a cadorisit fanii cu două piese complet noi. Prima este "The Bandit", cea cu clipul de mai sus şi se alătura al doilea single, "100,000 People". Formaţia din Nashville începuse teaserele pentru noul material încă de la finalul lui 2020, cu o serie de sample-uri şi secvenţe din piese postate în social media. Apoi a urmat o campanie de teasing cu tricouri trimise fanilor, care confirmau o parte din versurile melodiilor noi.

"When You See Yourself" debutează pe 5 martie prin RCA Records şi a fost produs de Markus Dravs, cunoscut pentru colaborări cu Arcade Fire şi Coldplay. Iată tracklist-ul noului LP:

When You See Yourself, Are You Far Away

The Bandit

100,000 People

Stormy Weather

A Wave

Golden Restless Age

Time În Disguise

Supermarket

Claire And Eddie

Echoing

Fairytale

"The Bandit" sună ca piesa pe care pleci de la o despărţire, a noapte de vară înaintea unei mari furtuni. Este o piesă plină de angoase şi melancolie, din care răzbate un uşor optimism totuşi. Trupa nu a mai lansat un material nou de la "Walls" din 2016 şi teoretic trebuia să ne ofere al optulea disc din 2020, dar pandemia le-a dat planurile peste cap.

Grupul activ din 1999 este cel mai cunoscut pentru hiutirle "Sex on Fire" şi "Use Somebody", care au cucerit topurile cu mai bine de un deceniu în urmă. Kings of Leon are 12 nominalizări la Premiile Grammy şi 4 trofee câştigate. În 2020 a lansat piesa "Going Nowhere", cu un clip filmat live în Nashville, pentru a captura atmosfera apăsătoare a primăverii pandemice din 2020. În vara lui 2017 băieţii au ajuns la Arena Naţională pentru un concert electrizant, deschis de Golan şi LP. Artiştii au cântat piese de pe albumul "Walls", dar şi clasice ca "Use Somebody", "The Runner", "Pyro" şi "Manhattan".