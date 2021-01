Cu un album nou anunțat pentru 5 martie, Kings Of Leon merg înainte cu promovarea frumoasei balade "100,000 People". Piesa este compusă de Caleb, ce și-a sărbătorit ziua de naștere pe 14 ianuarie.

"Sărbătoritul zilei a compus o piesă care-ți merge direct la inimă. Ați urmărit clipul "100,000 People"?", a menționat formația în una dintre postările de pe Instagram.

Această nouă piesă a fost lansată simultan cu clipul piesei "The Bandit", vizualul apărând de ziua lui Caleb. Ambele melodii se regăsesc pe LP-ul "When You See Yourself", cel de-al optulea material de studio al formației. Discul vine după o pauză de 5 ani de la precedentul "Walls" (2016).

Tracklist - "When You See Yourself" - Kings Of Leon:

When You See Yourself, Are You Far Away The Bandit 100,000 People Stormy Weather A Wave Golden Restless Age Time in Disguise Supermarket Claire and Eddie Echoing Fairytale

Headlineri ai celor mai mari festivaluri din lume - Glastonbury, Coachella, Roskilde și Lollapalooza (Berlin, Chicago, Santiago Chile) - cei patru Kings Of Leon au în discografie 7 albume lansate, au vândut peste 18 milioane de LP-uri și peste 24 de milioane de single-uri în întreaga lume, câștigând totodată 4 premii Grammy.

Kings Of Leon a concertat pentru prima oară în România în iunie 2017. Evenimentul s-a desfășurat pe Arena Națională din București și a fost deschis de Golan și LP.