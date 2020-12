Lucrurile s-au schimbat mult în cei 10 ani de când Katy Perry nu mai este o "regină a alienilor" ca în videoclipul "E.T.". De această dată creaturile spaţiale sunt o parodie de "omuleţi albaştri" şi vin să o răpească pe Katy cu puţin timp înainte să fie distrus Pământul, pentru a o salva. De fapt o răpesc pe actriţa Zooey Deschanel din greşeală, amintind de perioada când cele două erau confundate şi pue pe toate listele de "10 celebrităţi care arată exact la fel".

Atunci când se îmbracă fistichiu şi începe să cânte la microfon pe nava spaţială până şi eu am avut câteva secunde când am crezut că Zooey e Katy. Spre final de clip apare şi o metaforă, salvarea Pământului fiind momentul în care Internetul este scos din priză. Katy Perry mai seamănă puţin şi cu Emily Blunt, care probabil nu era disponibilă pentru un cameo care ar fi crescut confuzia şi mai mult. Pe Zooey Deschanel am ajuns să o asociem inevitabil cu filmele indie ca "500 Days of Summer", dar şi cu Crăciunul prin comedia clasică "Elf" cu Will Ferrell.

Nici Zooey nu e străină de muzică, cântând în trupa indie She & Him. Videoclipul cel nou a fost filmat cu luni în urmă, dar lansat abia acum. Fusese filmat în perioada în care Katy era în "concediu maternal", aşa cum a declarat în social media odată cu lansarea acestui clip. Dacă Bieber a putut să îi ia locul lui Drake într-un video oficial, de ce nu ar face-o şi Zooey pentru Perry? "Not The End of the World" este un single bombastic şi optimist, extras de pe albumul "Smile" lansat de Katy Perry în august.

Piesa apare şi pe un EP lansat la mijloc de decembrie 2020, "Cosmic Energy". El include numai melodii cu tematică spaţială, de la "E.T." la "Wide Awake" şi a sosit la fix pentru conjuncţia Jupiter-Saturn, care aliniază cele mai mari planete din Sistemul Solar pe cerul Pământului. Ultimul an a fost unul al schimbărilor pentru Katy Perry: a născut primul său copil, o fiică numită Daisy Dove. Este logodită cu Orlando Bloom şi ne-a ţinut la curent cu sarcina şi evoluţia relaţiei lor în social media.