Piesa "Lonely" spune povestea unui copil ajuns vedetă și rămas fără susținerea emoțională a unor prieteni adevărați. Este, așa cum poate fi ușor de intuit, o confesiune, Justin mărturisind la momentul lansării piesei că s-a regăsit complet în versurile melodiei.

"Când el [Blanco] și Finneas mi-au arătat piesa asta, să fiu sincer, mi-a fost greu să o ascult, considerând cât de greu mi-a fost să trec peste anumite capitole.

Am intrat în studio și am cântat-o de la cap la coadă, ceea ce nu a fost ușor, dar am început să văd importanța relatării acestei povești! M-a făcut să realizez că fiecare dintre noi are momente în care se simte singur. Aflându-mă în poziția în care mă aflu, cred că e curajos să-ți arăți vulnerabilitatea și de asta cred că piesa asta este atât de puternică!", a declarat Justin.