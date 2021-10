Dave Gahan, Soulsavers - Metal Heart

Metallica a colaborat cu peste 50 de artişti, care au realizat coveruri neaşteptate ale pieselor de pe albumul "The Black Album" lansat cu 30 de ani în urmă. Rezultatul se numeşte "The Metallica Blacklist" şi include variante neaşteptate de coveruri de la Dave Gahan, Miley Cyrus, J. Balvin, Corey Taylor, Janes, Rina Sawayama, Biffy Clyro şi mulţi alţii. Dave Gahan ne oferă o variantă sensibilă şi preponderent vocală a lui "Nothing Else Matters", cu sample-uri discrete de pian, de viori şi unele atmosferice în fundal.

Videoclipul cu visualizer lichefiat a fost realizat de către Aaron Hymes. Un total de 53 de coveruri apare pe noul album, care a debutat chiar astăzi, pe 10 septembrie 2021. 100% din veniturile generate de LP vor merge direct la organizaţii caritabile, dintre care jumătate la fundaţia Metallica All Within My Hands şi jumătate la câte o fundaţie aleasă de fiecare artist care a contribuit cu un cover.

Dave Gahan a ales World Central Kitchen, o organizaţie non profit care asigură alimente celor afectaţi de dezastre naturale. Pe 9 septembrie Metallica a promovat noul album printr-o reprezentaţie live alături de Miley Cyrus, interpretând piesa "Nothing Else Matters" la postul de radio Sirius XM, unde are emisiune Howard Stern. Pe lângă "The Metallica Blacklist" a debutat şi o ediţie aniversară de 30 de ani a lui "The Black Album", care include piese demo, B-sides şi rarităţi. Va sosi în ediţii speciale, inclusiv un dublu vinil de 180 de grame, CD standard şi ediţie 3 CD Expanded, plus una Limited Edition Deluxe Box Set, cu 24 de ore de muzică.

Printre cele mai neaşteptate coveruri ale LP-ului "Blacklist" se numără cel realizat de Chase and Status din UK, maeştri DNB, care colaborează cu MC-ul BackgRoad Gee pentru o versiune inedită de "Wherever I May Roam:.". Elton John, Yo-Yo Ma, basistul Metallica Robert Trujillo şi toboşarul Red Hot Chili Peppers Chad Smith au colaborat de asemenea pentru această uriaşă opera cover.