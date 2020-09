Echipa artistului Mihail își unește forțele pentru a vă aduce și mai multă muzică pentru suflet. După hit-uri precum "Who You Are" și "Mă ucide ea", ce au dominat atât topurile naționale, cât și pe cele din țări ca Italia și Polonia, Green Room Studio lansează un nou proiect - Julian Marc.

"După câțiva ani de alergat, atât în țară cât și în afara ei, ne-am întors la rădăcinile care ne-au adus împreună acum 7 ani. Ne-am adus aminte că ceea ce ne face pe noi speciali nu sunt topurile sau premiile, ci muzica. O echipă de câțiva oameni care au reușit să facă lucruri mai frumoase decât și-ar fi imaginat cineva vreodată. Pentru că muzica se face de oriunde, iar în cazul nostru, muzica se face la Cluj", au declarat reprezentanții Green Room Studio.

Un artist complet care, pe lângă muzică, a studiat sculptura și pictura, Julian Marc a scris "Stop Explaining" alături de Sergiu Socaciu și Radu Muntean.

"Piesa are genul ăla de poveste clasică, atunci când iei o chitară în mână și în 2 minute “apare” piesa, de parcă nu ai scris-o tu, ea doar exista undeva în tine", a spus Julian Marc despre piesa de debut.

"Stop Explaining" are un vibe catchy, cu influențe electro și pop. Vizualul este realizat alb-negru și prezintă elemente cinematice, ce se potrivesc cu atmosfera creată încă de la prima notă muzicală.