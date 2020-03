Regizat de Thomas James și filmat în Riga, Letonia, videoclipul cinematic ne-o prezintă pe Paloma Faith retrăind amintiri dureroase despre o relație care nu duce nicăieri, totul fiind plasat într-un context futurist distopian.

"Videoclipul piesei "Mistakes" este pe piață! Ne-am simțit atât de bine la filmări! Sper să vă placă și vouă la fel de pe cât ne place nouă", le-a transmis Paloma fanilor ei.

Noul single "Mistakes" este prima piesă lansată de artista britanică anul acesta. Melodia va fi inclusă, cel mai probabil, pe un viitor album.

Ultimul disc al Palomei apărea în noiembrie 2017. Intitulat "The Architect", discul s-a plasat pe prima poziție în topul albumelor din UK. De pe acest material au fost promovate single-urile "'Til I'm Done", "Crybaby" și "Guilty".

Paloma Faith este apreciată pentru timbrul distinctiv și stilul său retro. Artista britanică a debutat în 2009 cu albumul "Do You Want The Truth Or Something Beautiful?". Discul a staționat 106 săptămâni în UK Albumes Chart, fiind certificat de două ori cu platină. A urmat LP-ul "Fall to Grace", un nou album dublu certificat cu platină, ce a inclus hituri precum "Picking Up the Pieces"și "30 Minute Love Affair".

În 2014, artista a lansat cel de-al treilea disc din carieră, "A Perfect Contradiction". Pe acest material se regăsește hitul "Only Love Can Hurt Like This", compus de Diane Warren, ce a scris piese și pentru Whitney Houston, Cher și Christina Aguilera.