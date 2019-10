Tânărul de 31 de ani este practic 2 artişti într-unul, pentru că începe piesa "You" într-un registru emo-pop potenţat de toba lui Travis Barker, dar o termină pe ritm de hip-hop. Judecând după versuri, aceasta este o piesă despre transformare, despre ieşirea din cocon şi momentul când devii din omidă fluture. Poveştile spuse includ o tânără luptătoare în ring, antrenorul său cel bătrân şi cu secrete întunecate, într-un veritabil "Million Dollar Baby".

Generaţia bătrână şi cea tânără se reunesc la antrenamente asidue şi fiecare îşi lasă problemele la intrarea în sala de antrenament. Atât tânăra care fuge de cei care o asupresc, cât şi bătrânul căruia îi cedează corpul se unesc pentru a şlefui o campioană la box. Flerul dramatic al acestei piese şi momentele când sună a Broadway ne duc cu gândul la creaţiile lui Brendon Urie de la Panic at the Disco.

Vocea lui James Arthur include multă durere, dar felul în care înalţă silabele spre final de refren îţi dă speranţă. Travis Barker completează track-ul cu tobe energice şi o reprezentaţie tipică, plină de frenezie în clip.

James a mai lansat în acest an piesa "Falling Like the Stars", cu un videoclip care prezintă dificultăţile unei relaţii la distanţă. Artistul a făcut senzaţie la final de 2018 cu colaborarea cu Anne-Marie "Rewrite the Stars", extrasă din coloana sonoră a filmului "The Greatest Showman". Tot anul trecut lansa piesa şi clipul "Empty Space", cu un actor din "Harry Potter" în centru.

Britanicul şi-a început cariera în muzică prin câştigarea sezonului 9 al emisiunii "The X Factor" în 2012. A debutat pe scena muzicală cu un cover după piesa "Impossible" a lui Shontelle. Aceasta a debutat pe locul întâi în UK Singles Chart şi a vândut peste 1.4 milioane de unităţi în Marea Britanie. Albumul de debut avea să vină în 2013, iar apoi tânărul renunţa la casa de discuri a lui Simon Cowell, alegând Columbia Records.

James Arthur s-a numărat printre artiştii care au cântat la UNTOLD 2019. A urcat pe aceeaşi scenă cu artişti ca Steve Aoki, Tujamo, Dimitri Vegas, Tove Lo şi Grasu XXL.