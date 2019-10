În doar câteva zile piesa "Numele Tău" a ajuns direct în Trending şi a urcat chiar pe locul 3 în top. Elena Gheorghe vine după hituri ca "Luna Albă", "Ela Ela" şi "Steaua Imshata". Toate acestea se află pe albumul "Luna Albă" şi marchează o perioadă în care artista s-a întors la origini şi a cântat în limba aromână. După aproape un an, iată că Elena a lansat o melodie în limba română.

Pentru a realiza acest single, talentata artistă a colaborat cu George Sava, Alex Pelin şi un cvartet de coarde. În acest din urmă grup se află şi cumnata Elenei, Alexandra Ene. "Numele Tău" combină o chitară discretă cu o voce picurată suav ce cântă despre primele sărutări şi primele zvâcniri ale iubirii în inimile tinerilor. Pe parcursul piesei descoperim că e mai mult decât o iubire adolescentină, iar protagonista a visat chiar din prima clipă să poarte numele lui, unindu-se prin căsătorie.

Despre romantica sa creaţie, Elena Gheorghe a declarat următoarele:

Nimic nu e mai frumos pe lume decât să trăieşti «o poveste de dragoste adevărată», acea dragoste pură pe care n-o întâlneşti decât o singură dată în viaţă, după părerea mea, acea dragoste care poate trece peste greutăţi, peste defecte, peste orice şi nu se stinge niciodată...

În relaţia mea cu soţul meu am trecut prin foarte multe încercări, am trecut peste cuvântul familiei, peste cel al trupei din care făceam parte amândoi chiar şi cu riscul că vom fi daţi afară, am trecut prin rai şi iad şi cine ne cunoaşte cu adevărat ştie despre ce vorbesc, însă dragostea noastră întotdeauna a învins şi îi mulţumim Celui de Sus în fiecare secundă pentru asta.

Când găseşti dragostea cu adevărat, ai grijă de ea, chiar dacă acest lucru câteodată înseamnă să treci prin foc pentru ea, e cel mai de preţ lucru pe care îl poţi găsi în această viaţă. Suntem făcuţi să dăruim şi să primim iubire şi când lucrurile acestea se întâmplă concomitent, este fără doar şi poate cel mai frumos sentiment pe care-l putem trăi. Piesa asta este despre dragoste, iar dacă pe tine te-a atins, eu sunt fericită.