Emoționanta baladă este compusă de Ingrid Michaelson și ZAYN în colaborare cu Sarah Aarons și prezintă instantanee din viața noastră actuală, sub efectul COVID-19 și al speranței aduse de vaccin. Mesajul transmis în versuri are și o ușoară conotație politică, Ingrid mărturisind că s-a simțit inspirată să scrie piesa "To Begin Again" după ce Joe Biden a câștigat alegerile.

"Am compus piesa "To Begin Again" în noaptea în care Biden a câștigat alegerile. Era atât de multă bucurie în jurul meu. Se auzeau oameni ciocnind pahare. Fluierături. Aplauze. Oameni cântând!", a detaliat Ingrid.

Zayn și-a exprimat recent public frustrarea de a fi încă o dată omis pe lista nominalizărilor la Premiile Grammy. După mai multe ediții în care numele său a fost ignorat, artistul a scris un mesaj pe Twitter prin care sugerează că întregul proces de selecție este o mare făcătură.

Artistul a lansat în ianuarie albumul "Nobody Is Listening", ce include single-urile "Better" și "Vibez". Acest material, însă, nu a fost eligibil pentru nominalizările la Grammy, perioada în care ar fi trebuit să se încadreze fiind 1 septembrie 2019 - 31 august 2020.