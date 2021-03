Zayn a criticat juriul Premiilor Grammy: "Dacă nu trimiți cadouri, nu ești luat în considerare"

Zayn și-a exprimat public frustrarea de a fi încă o dată omis pe lista nominalizărilor la Premiile Grammy. După mai multe ediții în care numele său a fost ignorat, artistul a scris un mesaj pe Twitter prin care sugerează că întregul proces de selecție este o mare făcătură.

După The Weeknd, a venit rândul lui Zayn să-i pună la colț pe jurații Premiilor Grammy. Artistul în vârstă de 28 de ani i-a acuzat de imoralitate, dând de înțeles că dincolo de orice criterii, micile atenții își spun cuvântul când vine vorba de nominalizări.

"Să-i ia naiba pe cei de la Grammy și pe toți cei implicați. Dacă nu dai mâna cu ei și nu trimiți cadouri, nu ești luat în considerare pentru nominalizări", a scris Zayn pe Twitter.

Mesajul lui Zayn la adresa Premiilor Grammy

Fuck the grammys and everyone associated. Unless you shake hands and send gifts, there’s no nomination considerations. Next year I’ll send you a basket of confectionary. — zayn (@zaynmalik) March 9, 2021

Într-un interviu acordat recent revistei Billboard, membrii Academiei au explicat care e procesul de selecție. În fiecare categorie există un juriu care primește o listă de artiști, trecuți în ordine alfabetică. Aceștia le ascultă muzica, discută și apoi votează. În urma acestui sistem de votare, sunt stabilite nominalizările.

Zayn, în ciuda succesului înregistrat în ultimii ani, a lipsit de pe lista nominalizărilor atât la debutul său, ca artist solo, cât și anul acesta. În 2017, potrivit membrilor Academiei, nu s-a calificat în categoria Best New Artist (Cel mai bun nou artist) pentru că era deja extrem de cunoscut, grație anilor în care a activat în trupa One Direction.

"A fost destul de evident motivul, dacă ne gândim la succesul internațional al formației One Direction. Au trecut ceva ani de când Zayn Malik s-a făcut remarcat ca membru al acestui grup, devenind astfel neeligil în categoria Cel mai bun nou artist", explica în 2017 fostul vicepreședinte al juriului Grammy, Bill Freimuth.

Zayn nu se regăsește pe lista nominalizărilor nici anul acesta, în vreme ce fostul său coleg de trupă, Harry Styles, a reușit să se facă remarcat în trei categorii: Pop Solo Performance, Pop Vocal Album și Music Video.

Zayn a lansat în ianuarie albumul "Nobody Is Listening", ce include single-urile "Better" și "Vibez". Acest material, însă, nu a fost eligibil pentru nominalizările la Grammy, perioada în care ar fi trebuit să se încadreze fiind 1 septembrie 2019 - 31 august 2020.