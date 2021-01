ZAYN lansează piesa "Vibez" și anunță un album nou - AUDIO

ZAYN începe anul în forță cu două vești. Artistul de 27 de ani lansează o nouă piesă, dar și un material discografic, ce va ajunge în mâinile fanilor săptămâna viitoare. Mai multe detalii în articol.

Piesa "Vibez" marchează prima lansare a lui ZAYN în 2021, fiind, în același timp, și cel de-al doilea single de pe viitorul album, "Nobody Is Listening". Este cel de-al treilea disc din cariera solo a muzicianul și va fi lansat pe 15 ianuarie.

"Vibez" este o melodie ce debordează de senzualitate. Este dedicată modelului Gigi Hadid, iubita și mama copilului său. Încărcate de insinuări, versurile vorbesc de atingeri, energii, apartenență și afecțiune.

Anterior acestui single, ZAYN a lansat "Better", o baladă în versurile căruia Zayn privește retrospectiv la evoluția relației sale cu Gigi. Albumul "Nobody Is Listening" conține 11 piese și se anunță a fi "cel mai personal proiect de până acum", după cum a declarat muzicianul.

Tracklist "Nobody Is Listening":

Calamity Better Outside Vibez When Love’s Around (feat. Syd) Connexion Sweat Unf**kwitable Windowsill (feat. Devlin) Tightrope River Road

Zayn Malik a cunoscut succesul odată cu înființarea trupei One Direction. În 2015, artistul a părăsit formația și a început o carieră solo, marcată până acum de două albume lansate, "Mind of Mine" (2016) și "Icarus Falls" (2018), piese ce au cucerit topurile, numeroase premii muzicale și diverse colaborări cu artiști precum Taylor Swift, Nicki Minaj și Sia.