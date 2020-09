Se împlinesc doi ani de la ultima lansare a lui ZAYN, "Icarus Falls" din 2018 fiind precedentul album lansat. Artistul a ales un moment oportun pentru revenirea sa în atenția publicului, toată presa glossy scriind în ultimele ore despre faptul că a devenit tată și că iubita lui, modelul Gigi Hadid, a dat naștere unei fetițe.

Noul single "Better", în versurile căruia Zayn privește retrospectiv la evoluția relației sale cu Gigi, este lansat împreună cu un videoclip regizat de Ryan Hope, care semnează și clipul "iT’s YoU", ajuns la 3,5 miliarde de vizualizări pe YouTube.

Piesa nouă anunță și lansarea celui de-al treilea material de studio al artistului, un album care se anunță a fi "cel mai personal proiect de până acum".

"Deținând controlul total asupra celui de-al treilea album, ZAYN face muzica pe care și-a dorit dintotdeauna să o facă", apare într-un comunicat de presă lansat odată cu apariția noului single.

Zayn Malik a părăsit formația One Direction în martie 2015, de atunci lansând două albume solo: "Mind of Mine" și "Icarus Falls". Artistul declara la momentul ruperii One Direction că își dorește să ducă o viață liniștită și să fie "un tânăr normal de 22 de ani care să se poată relaxa departe de luminile reflectoarelor". Ulterior acesta a detaliat pentru Billboard că "nu a avut niciodată oportunitatea de a încerca lucruri noi, mai creative, în perioada activității cu trupa", justificându-și astfel dorința unei cariere solo.