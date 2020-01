Sevdaliza este una dintre cele mai originale voci provenite din muzica europeană în ultima jumătate de deceniu. Artista iraniano-olandeză nu se fereşte să experimenteze, atât de mult încât aminteşte de o combinaţie între Massive Attack şi Bjork uneori. Are sensibilitatea lui Frank Ocean, dar şi o senzualitate aparte şi un feminism puternic. Un fel de Janelle Monae, dar cu o energie mai discretă, o epatare mai bine camuflată. Iar vizualul Sevdalizei este dincolo de psihedelic, ar fi demn de un videoclip TOOL.

Cel mai nou clip, "Oh My God" este totuşi mai cuminte, departe de "That Other Girl" care pare un film SF Netflix. De această dată vedem o compilaţie de filmări din copilăria şi adolescenţa artistei. O vedem în serbări la şcoală, cântând la pian şi fiind aplaudată de colegi. Asistăm practic la ascensiunea sa muzicală de la o fată cu potenţial spre o artistă avangardistă, care face valuri în muzica internaţională. Pe numele său real Sevda Alizadeh, artista de 32 de ani pare a aborda un sound mai optimist de această dată.

Muziciana se pregăteşte de noi concerte în primăvară, urmând a se opri în Istanbul, Londra, Moscova şi Los Angeles în luna mai. Artista a fost foarte vocală în ultima lună cu privire la criza din Iran şi relaţia dintre Iran şi SUA, pe fondul atacurilor dintre cele două ţări. Ultimul album de studio al tinerei a fost "ISON", din 2017, care a abordat teme precum sexualitate, identitate feminină, putere asupra propriului corp şi descoperirea sinelui.

În 2017 Sevdaliza a compus prima sa piesă în limba Farsi, "Bebin", un protest contra ordinului 13769, care interzice unei mari părţi din populaţia musulmană intrarea în SUA. Artista a cântat la Bucureşti pe 9 noiembrie 2018, la Arenele Romane, completând spectacolul muzical cu efecte vizuale psihedelice.