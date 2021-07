Halsey lansează albumul "If I Can't Have Love, I Want Power", produs de Trent Reznor si Atticus Ross

Albumul "If I Can't Have Love, I Want Power" este, potrivit un Halsey, un material conceptual. Discul va fi lansat pe 27 august.

Halsey: "Corpul meu a aparținut lumii în multe moduri diferite în ultimii ani, iar această imagine este modul meu de a-mi revendica autonomia"

"Acest album este unul conceptual, despre bucuriile și ororile sarcinii și nașterii. Pentru mine, a fost foarte important ca imaginea de pe copertă să transmită sentimentul călătoriei mele din ultimele luni. Dihotomia Madonnei și a femeii usoare. Ideea că eu, ca ființă sexuală, și corpul meu, ca vas și dar pentru copilul meu, sunt două concepte care pot coexista pașnic și puternic. Corpul meu a aparținut lumii în multe moduri diferite în ultimii ani, iar această imagine este modul meu de a-mi revendica autonomia și de a-mi stabili mândria și puterea ca forță de viață pentru ființa mea umană", a declarat Halsey.

Toate piesele sunt scrise de Halsey si produse de Trent Reznor si Atticus Ross, cunoscuti pentru colaborarile cu Nine Inch Nails, dar si pentru castigarea premiilor Oscar, Globul de Aur si GRAMMY.

Coperta noului proiect a fost făcuta publică la The Metropolitan Museum of Art din New York City.

"Această imagine de copertă sărbătorește corpurile însărcinate și post-partum ca fiind ceva frumos, de admirat. Avem un drum lung de parcurs cu eradicarea stigmatului social din jurul femeilor gravide și a alăptării. Sper că acesta poate fi un pas în direcția cea bună!", a declarat Halsey.

Coperta noului album Halsey, "If I Can't Have Love, I Want Power"

Halsey a vandut peste 60 milioane de piese în America și peste 150 milioane la nivel global. "If I Can't Have Love, I Want Power" vine la doar un an de la apariția albumului "Manic", ce a debutat pe prima poziție în Billboard Hot 200, fiind și primul album al anului 2020 care a primit discul de platină în

La doar 26 de ani, Halsey a fost inclusă în topul 100 Most Influential People of 2020 de către revista Time. Artista a câștigat 20 de premii la mai multe gale importante, precum American Music Awards, MTV Video Music Awards, GLAAD Award, The Songwriters Hall of Fame's Hal David Starlight Award și CMT Music Award.