Piesa "Pașii" a fost compusă de Mark Stam și Alex Cotoi, iar videoclipul a fost filmat în Moldova, în regia lui Arcadie Spoială.

"Piesa aceasta a apărut în urma unei sesiuni cu Alex Cotoi, de care mă simt extrem de binecuvântat, un G.O.A.T. , de la care am învățat multe despre industrie și muzică. Abia după un an și jumătate am terminat piesa, a fost nevoie de 2 producții diferite, 3 texte diferite că să ajungem la rezultatul pe care îl puteți asculta și voi. E piesa mea de suflet, istoria unui personaj, care se eliberează din lanțuri și din prizonier se transformă în creator sau mai bine spus creatoare.

Clipul e o poveste aparte, una fascinantă pentru mine. Deși trebuia să lansăm piesa "Lasă-mă" împreună cu "Pașii", în ultimul moment am decis să le separăm și să le lansăm treptat. Pentru acest clip împreună cu Spoială Brothers și Global Records ne-am propus să ducem limita normalului puțin mai departe. Dacă în "Vina Mea" dansez sub apă, în "Că să fii fericit" împreună cu AMI dansăm în aer la vreo 40-50 m de pământ, aici ne-am propus să schimbăm un pic direcția și să facem ceea ce voiam demult.

Un clip bazat pe bătaie, cu o coreografie puternică, bine gândită până la cele mai mici momente. Dima Urusciuc e omul din spatele luptelor din clip, datorită lui rezultatul e atât de bun, un adevărat maestru, dar și om de suflet. Sperăm să va placă clipul, s-a muncit foarte mult la piesă și la clip, Spoială Brothers într-un final au făcut o adevărată secvență dintr-un film cu bătăi" a declarat Mark Stam.