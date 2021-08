Videoclipul piesei reprezinta a doua colaborare consecutiva cu Andrei Apostol si a fost lansat oficial in cadrul concertului din Bucuresti, in The Pub.

"Never Call My Name Again" creioneaza și mai bine noul sound al trupei, ce va răzbate de pe primul LP de studio, în această toamnă. Piesa este inspirată din realitatea tristă de zi cu zi cu care se confruntă întregul glob, în special conflictele armate din Estul Mijlociu, Africa și până la America Latină.

"Lăcomia oamenilor pentru putere este ceea ce ne distruge pe toți rapid și se pare că nu există, din păcate, cale de întoarcere. Cântecul descrie povestea unui soldat care își exprimă nemulțumirea și resentimentele personale împotriva sistemului care ne conduce. Liric, îmi doresc să transmit cât mai explicit aceste emoții, pe care eu le consider profunde și de durată", a declarat Ruben Villanueva, lider vocal și compozitor GUILTY.

"Never call my name again" păstrează tempo-ul ritmat al ultimilor două single-uri, cu o abordare hard-rock tensionată și energetică, fără să își piardă niciun moment din caracteristica direcției alternative rock care definește trupa.

GUILTY este o trupă de rock alternativ formată din peruanul Ruben Villanueva (lider vocal și compozitor), brazilianul Renan Santos (chitară) și românii Cristi Diaconu (tobe) și Silviu Ruta (chitara bass). ​S-au cunoscut în 2019, iar în 2020 au lansat primul EP intitulat "A long way to nowhere", compus din 5 piese. De atunci și până acum stilul trupei a evoluat constant, piesele de pe noul album ce va fi lansat în toamnă promițând mult.