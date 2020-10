Cu un timbru vocal ce ne amintește de cel al lui Marko Saaresto (Poets of The Fall) și un mix de influențe de rock alternativ și pop-rock, trupa debutantă Guilty ne captează atenția cu piesa ”She's Playing With My Mind”. Single-ul este lansat împreună cu un videoclip hipnotic.

GUILTY este o nouă trupă de rock cu instinct perfecționist, formată din doi membri din America de Sud și doi membri din România: Ruben Villanueva (Peru) - voce / chitară ; Renan Santos (Brazilia) - chitară ; Silviu Ruta (România) - chitară bas și Cristi Diaconu - tobe. Single-ul recent lansat anunță un debut promițător. "She's Playing With My Mind" este o piesă ce-ți agață atenția de la primul riff și te intrigă pe parcurs, construcția piesei creând iluzia unui refren în buclă. Melodia are toate coordonatele necesare pentru playlist de radio nișat. "Cred că e una dintre melodiile noastre preferate, dintre tot ce am compus în toată această perioadă. Și cei care au ascultat melodiile trupei au spus că suna foarte bine și are mult potențial." - Guilty Potrivit comunicatului de presă ce-i anunță lansarea, videoclipul melodiei a fost filmat în București, în luna septembrie. Clipul are o temă vibrantă ce accentuează sound-ul energic al piesei.