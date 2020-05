"All These Years" începe cu un mic puşti rocker, care zdrăngăne la chitară cu o mască KISS pe faţă până este certat de tatăl său şi îndemnat să îşi facă temele. Exact când era gata să se cuminţească, cel mic este distras de o transmisie ciudată pe televizorul său vechi. E chiar formaţia Static-X, cântând plină de nerv alternată cu cadre fantomatice cu solistul Wayne Static, care a murit în 2014. Trupa a cooptat în ultimul an un nou vocalist, sub numele de scenă Xer0, dar identitatea sa a rămas secretă.

Mulţi speculează că ar fi solistul DOPE, Edsel Dope. Noul single este al doilea track extras de pe viitorul album al trupei, "Project Regeneration Vol. 1", care refoloseşte vocea înregistrată de Wayne Static în sesiuni mai vechi din studio. Regia noului video aparţine atât lui Xer0, cât şi lui Matt Zane. Noul disc ar fi trebuit să vină pe 29 mai, dar din cauza pandemiei de Covid-19 a apărut o amânare. Astfel noile piese vor fi disponibile oficial pe toate platformele de streaming şi pe disc fizic pe 10 iulie, iar vinilul vine pe 14 august.

"Project Regeneration Vol. 1" include 12 melodii complet noi, care integrează ultimele înregistrări vocale şi compoziţii muzicale ale lui Wayne Static. Componenţa trupei este cea de la "Wisconsin Death Trip", adică Koichi Fukuda la chitară, Tony Campos la bas şi Ken Jay la tobe. Wayne a încetat din viaţă în 2014, din cauza unei combinaţii fatale de Xanax şi alte medicamente cu alcool. Numele său era Wayne Richard Wells şi avea 48 de ani când ne-a părăsit.

Artistul înfiinţase trupa în 1994, iar primul mare hit al grupului a fost "Push Hit" de pe "Wisconsin Death Trip". Mulţi au luat contact cu muzica industrială a acestui grup prin jocuri NFS sau trailere de filme de acţiune. Formaţia se destrămase în 2013, iar Static începuse o carieră solo la momentul morţii. Primul single pe care l-am putut asculta de pe noul LP este "Hollow", care a canalizat perfect sound-ul definitoriu al trupei.